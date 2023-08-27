На нашій землі проливається кров, – Берінчик після перемоги нагадав світу про війну в Україні

Денис Берінчик провів бій в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Український боксер провів успішний захист титулів у польському Вроцлаві.

Берінчик провів усі 12 раундів у бою проти шведа Ентоні Їгіта. Суддівські записки були на користь боксера з України, усі судді одноголосно віддали перемогу Денису – 117:111, 115:114, 116:112, повідомляє 24 Канал.

Детальніше про поєдинок Денис Берінчик переміг в андеркарді бою Олександра Усика та захистив пояс WBO International

Берінчик: Це все для того, щоб вшанувати пам’ять тих героїв, які пішли

Денис захистив свій пояс WBO International. Після успішного поєдинку Берінчик нагадав світу про війну в Україні та зізнався, що бій проти Їгіта буде для нього дуже непростим.

Також український боксер декілька разів повторював українське гасло "Слава Україні!" та подякував ЗСУ.

Це все для того, щоб вшанувати пам’ять тих героїв, які пішли. На нашій землі проливається кров. Російська Федерація на даний час агресор. Слава Україні. Бій був непростий. Мій опонент Їгіт – досвідчений боєць. Крокуємо сходинками і очікуємо бій за титул чемпіона світу. Слава Україні. Дякую нашим захисникам ЗСУ,

– сказав Берінчик.

Відзначимо, що в андеркарді бою Усик – Дюбуа свої перемоги здобули Чеботар, Харциз та Лапін.