Денис Берінчик поповнив лави територіальної оборони Києва

Український боксер Денис Берінчик став на захист України. Спортсмен поширив фото у мережі, де він готує зброю.

Вслід за Ломаченком та Усиком

Денис, як і більшість українських спортсменів став на захист рідної країни. Він доєднався до лав територіальної оборони.

До речі Міжнародна асоціація боксу відсторонила Росію та Білорусь від змагань

Берінчик захищатиме свій мікрорайон ДВРЗ від російських окупантів. У своєму інстаграмі він опублікував відео, де сидить на кухні та чистить автомат.



Денис вступив до лав територіальної оборони / Фото з інстаграму боксера



Боксер обороняє свій мікрорайон у Києві / Фото з інстаграму спортсмена



Берінчик готовий зустрічати окупантів / Фото з інстаграму боксера

Раніше до територіальної оборони свого міста доєднався Василь Ломаченко. Боксер захищає Білгород-Дністровський.

Згодом стало відомо, що Олександр Усик теж вирішив обороняти свій дім від російських загарбників. Він вступив до лав територіальної оборони Київської області.

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