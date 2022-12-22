На розігріві в Усика: промоутер розповів про наступний бій Берінчика

Промоутер Дениса Берінчика Олександр Красюк поділився найближчими планами українського боксера. У наступному році Берінчик може провести два поєдинки.

Денис Берінчик вдало повернувся на ринг, перемігши 3 грудня француза Івана Менді. Український боксер заволодів титулом чемпіона EBU та захистив чемпіонський пояс WBO International.

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Берінчик в андеркарді бою Усик – Ф'юрі

Але патріот України не збирається зупинятися на досягненому. Свій найближчий поєдинок Берінчик може провести в андеркарді майбутнього мегафайту Усик – Ф'юрі. Про це розповів промоутер українських чемпіонів Олександр Красюк.

Ми плануємо у 2023 році зробити Денису щонайменше два поєдинки. Якщо все складеться добре, і ми організуємо бій Усик – Ф'юрі, то він виступить в андеркарді цього шоу. Це найкращий варіант для Дениса. Якщо ні, тоді щось знайдемо йому. Зараз багато гарних вечорів боксу в Англії. У будь-якому разі ми йому два поєдинки організуємо наступного року,

– сказав Красюк.

Про те, з ким саме проведе бій Берінчик, промоутер не уточнив. Одним з кандидатів на поєдинок з Денисом є колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях американець Шакур Стівенсон. Проте говорити про цей бій ще зарано.