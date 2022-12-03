Берінчик за одноголосним рішенням переміг Менді в андеркарді бою Ф'юрі – Чісора

У суботу, 3 грудня, прихильники боксу побачили повернення Дениса Берінчика на ринг. Український боксер переміг суперника з Франції Івана Менді.

Цей бій був першим для Дениса Берінчика із грудня 2021 року. Після 24 лютого боксер вступив у тероборону Києва, відвідував зруйновану Харківщину та Сумщину. Денису було явно не до боксу, пише 24 канал.

До теми Берінчик - Менді: онлайн-трансляція бою

Менді виявився міцним горішком

Боксери не стали форсувати подій та у першому раунді вивчали тактику одне одного. У Другому раунді Берінчик був активнішим, але Менді спробував зупиняти активність українця клінчем.

У третьому раунді Менді дещо прокинувся та видав по Берінчику прямий удар. Денис не став відсиджуватись в обороні та ліквідував перевагу француза.

Берінчик класним хуком потрапив у голову суперника.

Денис отримував постійні підказки зі свого кута від тренера Єгора Голуба. Відзначимо, що у Лондон підтримати Дениса приїхав Олександр Усик.

Дуже непростий двобій для українця. Ближче до екватора поєдинку Менді активізувався та видав джеб плюс боковий у голову Дениса.

Одноголосна перемога українця

І Берінчик, і Менді знаходили нагоди, щоб влучно пробивати по корпусу та голові одне одного. Робили це боксери навіть під час виходу з клінчу.

Усик теж підказував Берінчику. Класна двійка та подвійний джеб прилетів у голову та корпус француза у дев'ятому раунді.

У 10-му раунді Менді після підсічки побував на настилі рингу. Француз підійнявся на ноги. Суддя дозволив продовжити двобій.

Чемпіонські раунди були дуже рівними від обох боксерів. Складно було навіть сказати, хто переважає на ринзі.

Дуже якісний 12-й раунд від обох боксерів.

Денис Берінчик за одноголосним рішенням суддів перемагає Менді – 117:112, 116:112, 116:112! Українець захистив пояс WBO International та забирає титул EBU, яким володів Менді! Браво!