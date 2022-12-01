Берінчик та Менді провели дуель поглядів: обоє прийшли зі своїми чемпіонськими поясами

Український боксер Денис Берінчик в суботу, 3 грудня, проведе бій проти француза Івана Менді. Напередодні бою обоє боксерів провели традиційну дуель поглядів.

Обоє боксерів на церемонію прибули зі своїми чемпіонськими поясами. Берінчик є володарем чемпіонського титулу WBO International у легкій вазі. Його суперник володіє званням чемпіона Європи за версією EBU.

Варте уваги Берінчик провів відкрите тренування напередодні титульного бою з Менді: відео

Дуель поглядів виявилася доволі спокійною та обійшлася без ексцесів.



Іван Менді та Денис Берінчик після дуелі поглядів / фото K2 Promotions

Нагадаємо Берінчик проведе бій проти Менді в суботу, 3 грудня на стадіоні "Тоттенхем". Кожен боксер виставив на цей бій свій чемпіонський пояс.

"Бій буде дивитися вся моя велика родина і наша Україна, тому це так важливо для моєї країни – надихати людей", – заявив Берінчик на пресконференції.

Бій Берінчик – Менді відбудеться в андеркарті бою Тайсон Ф'юрі – Дерек Чісора. Там боксери змагатимуться за чемпіонський титул WBC у важкій вазі.