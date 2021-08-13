Українець, який пограв у Москві, перейшов у чемпіонат Фінляндії

Український нападник Денис Баланюк підписав контракт з Маріехамном. Угода розрахована до кінця 2021 року.

У новій команді 24-річний українець буде виступати під 97-м номером.

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Маріехамн після 14-ти турів посідає 10 місце в елітному дивізіону чемпіонату Фінляндії (3 з кінця), набравши 11 очок. Нова команда Баланюка має жахливі проблеми з результативністю – лише 9 забитих голів, що є найгіршою атакою ліги.

Що відомо про Баланюка

У червні Баланюк покинув московське Торпедо, тому перейшов у новий клуб на правах вільного агента. Також нападник встиг пограти за Дніпро, Віслу Краків, Арсенал Київ та донецький Олімпік.

Викликався у збірну України, проте так і не дебютував за національну команду.