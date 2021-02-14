Аталанта привітала Коваленка з днем народження українською мовою: фото

У неділю, 14 лютого, українському новачкові Аталанти Віктору Коваленко виповнилося 25 років.

На офіційній сторінці клубу в твітері з'явилося привітання футболіста італійською, англійською та українською мовами.

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"З днем народження, Віктор!" – привітав клуб із Бергамо.

Що відомо про кар'єру Коваленка

Віктор – вихованець академії Шахтаря. Коваленко пройшов усі щаблі й був лідером команди U19, яка грала у фіналі Юнацької ліги УЄФА-2015.

У складі збірної України U20 Віктор брав участь у чемпіонаті світу і з 5 голами став найкращим бомбардиром турніру, отримавши "Золоту бутсу".

Коваленко дебютував за Шахтар у сезоні-2014/15. Разом з "гірниками" він став володарем 10 трофеїв: по 4 рази вигравав чемпіонат і Кубок, двічі – Суперкубок України.



Досягнення Віктора Коваленка / Інфографіка Спорт 24