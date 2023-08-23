Кольори свободи та незламності: українські зірки спорту вітають з Днем Державного Прапора
23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора. Українські спортсмени, які представляють нашу державу на міжнародній арені, привітали рідну країну з визначним святом.
Синьо-жовті кольори для всього світу стали символами незламності та свободи. 24 Канал підготував підбірку привітань з Днем Державного Прапора провідних українських спортсменів.
До теми У Києві підняли прапор, підписаний бійцями ЗСУ: Зеленський виголосив потужну промову
Віталій Кличко
Легендарний український боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко опублікував патріотичне відео з визначними історичними моментами нашої держави.
"Незалежність завойовується в боротьбі. Єднанням і зусиллями багатьох людей. Ціною втрат і перемог… Російський агресор вдерся, щоб знищити нашу державу й знищити українців. Але Україна відважно б’ється за свою землю і свою волю! Бʼється на передовій і працює на перемогу в тилу. Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну. Ми все подолаємо, як би складно не було. Ми переможемо! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Державного Прапора, з Днем незалежності України!", – написав Віталій Кличко
Віталій Кличко під час Революції гідності / скриншот відео
Анна Різатдінова
Прославлена українська гімнастка Анна Різатдінова поділилася ностальгійним відео 2016 року з Олімпіади в Ріо. Тоді українка завоювала бронзову медаль в індивідуальній абсолютній першості.
З Днем Прапора, Україно! Я завжди знала, що у нас найкрасивіші кольори прапора. В них закладено свободу та незламність. І зараз для усього світу, жовтий та блакитний символ перемоги,
– написала Різатдінова.
Андрій Пятов
До привітань приєдналися українські футболісти. Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України, а нині представник тренерського штабу "гірників" Андрій Пятов нагадав, що синьо-жовтий прапор для українців – це символ свободи і боротьби за незалежність.
Андрій Пятов з прапором України / instagram.com/piat30
Тарас Степаненко
Одноклубник Пятова Тарас Степаненко привітав українців красивою фотографією з державним прапором України.
Тарас Степаненко з прапором України / instagram.com/tarasstepanenko
Українська асоціація футболу опублікувала підбірку фотографій з матчів збірної нашої країни.
"У всьому світі синьо-жовтий прапор є символом хоробрості, незламності та перемоги свободи над рашизмом! Нехай два найрідніші для кожного з нас кольори знову замайорять на всій території Єдиної України! Слава кожному Герою, що боронив і боронить нашу землю під синьо-жовтим стягом! Слава Україні!", – йдеться у повідомленні УАФ.
Гравці збірної України / УАФ
Вітання українських олімпійців
Яскравими світлинами з синьо-жовтим прапором та привітаннями поділилися титуловані спортсмени, чемпіони та призери Олімпійських ігор: Жан Беленюк, Анжеліка Терлюга, Дар'я Білодід та Ольга Харлан.
Привітання Ольги Харлан / instagram.com/olgakharlan
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк з прапором України / instagram.com/zhanbeleniuk
Привітання з Днем Прапора від Дар'ї Білодід / instagram.com/dariabilodid7
Вітання зі змагань від Анжеліки Терлюги / instagram.com/anzhelika_terliuga
Катерина Усик
Від сім'ї чемпіона світу з боксу Олександра Усика привітала українців зі святом його дружина Катерина. Вона опублікувала в сторіз Instagram власну світлину з прапором, та привітальну листівку.
Катерина Усик з прапором України / instagram.com/usyk_kate1505