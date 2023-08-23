Кольори свободи та незламності: українські зірки спорту вітають з Днем Державного Прапора

23 серпня в Україні відзначають День Державного Прапора. Українські спортсмени, які представляють нашу державу на міжнародній арені, привітали рідну країну з визначним святом.

Синьо-жовті кольори для всього світу стали символами незламності та свободи. 24 Канал підготував підбірку привітань з Днем Державного Прапора провідних українських спортсменів.

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Віталій Кличко

Легендарний український боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко опублікував патріотичне відео з визначними історичними моментами нашої держави.

"Незалежність завойовується в боротьбі. Єднанням і зусиллями багатьох людей. Ціною втрат і перемог… Російський агресор вдерся, щоб знищити нашу державу й знищити українців. Але Україна відважно б’ється за свою землю і свою волю! Бʼється на передовій і працює на перемогу в тилу. Ми показали, що не боїмося і не здамося. Показали, як любимо свою країну. Ми все подолаємо, як би складно не було. Ми переможемо! Вірте в себе! Вірте в Україну! З Днем Державного Прапора, з Днем незалежності України!", – написав Віталій Кличко

Віталій Кличко під час Революції гідності / скриншот відео

Анна Різатдінова

Прославлена українська гімнастка Анна Різатдінова поділилася ностальгійним відео 2016 року з Олімпіади в Ріо. Тоді українка завоювала бронзову медаль в індивідуальній абсолютній першості.

З Днем Прапора, Україно! Я завжди знала, що у нас найкрасивіші кольори прапора. В них закладено свободу та незламність. І зараз для усього світу, жовтий та блакитний символ перемоги,

– написала Різатдінова.

Андрій Пятов

До привітань приєдналися українські футболісти. Колишній голкіпер Шахтаря та збірної України, а нині представник тренерського штабу "гірників" Андрій Пятов нагадав, що синьо-жовтий прапор для українців – це символ свободи і боротьби за незалежність.

Андрій Пятов з прапором України / instagram.com/piat30

Тарас Степаненко

Одноклубник Пятова Тарас Степаненко привітав українців красивою фотографією з державним прапором України.

Тарас Степаненко з прапором України / instagram.com/tarasstepanenko

Українська асоціація футболу опублікувала підбірку фотографій з матчів збірної нашої країни.

"У всьому світі синьо-жовтий прапор є символом хоробрості, незламності та перемоги свободи над рашизмом! Нехай два найрідніші для кожного з нас кольори знову замайорять на всій території Єдиної України! Слава кожному Герою, що боронив і боронить нашу землю під синьо-жовтим стягом! Слава Україні!", – йдеться у повідомленні УАФ.

Гравці збірної України / УАФ

Вітання українських олімпійців

Яскравими світлинами з синьо-жовтим прапором та привітаннями поділилися титуловані спортсмени, чемпіони та призери Олімпійських ігор: Жан Беленюк, Анжеліка Терлюга, Дар'я Білодід та Ольга Харлан.

Привітання Ольги Харлан / instagram.com/olgakharlan

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк з прапором України / instagram.com/zhanbeleniuk

Привітання з Днем Прапора від Дар'ї Білодід / instagram.com/dariabilodid7

Вітання зі змагань від Анжеліки Терлюги / instagram.com/anzhelika_terliuga

Катерина Усик

Від сім'ї чемпіона світу з боксу Олександра Усика привітала українців зі святом його дружина Катерина. Вона опублікувала в сторіз Instagram власну світлину з прапором, та привітальну листівку.

Катерина Усик з прапором України / instagram.com/usyk_kate1505