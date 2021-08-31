Дементьєв приніс Україні ще одне "срібло" Паралімпіади: це його друга медаль у Токіо
31 серпня 2021 , 09:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Єгор Дементьєв приніс Україні друге "срібло" на Паралімпіаді в останній літній день. Українець став другим у роздільній шосейній гонці.
Друга медаль українця у Токіо
Єгор Дементьєв представляв Україну у шосейній велогонці на 32 кілометри з роздільним стартом в класі С5 (спортсмени з незначними ушкодженнями). У фіналі швидшим за українця був лише нідерландець Даніель Абрахам.
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Австралієць Алістер Донохью замкнув трійку призерів.
- Для українця ця медаль стала вже другою у Токіо. До цього Єгор здобув "бронзу" на дистанції 4 тисячі метрів на велотреку у класі С5.
- У доробку Дементьєва тепер шість паралімпійських нагород у кар'єрі. У Лондоні-2012 та Ріо-2016 українець здобув аж чотири золоті медалі.