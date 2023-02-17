Дебютний старт – дебютний гол: Віктор Циганков забиває перший гол за Жирону – відео
17 лютого 2023, 22:41Читать новость на русском
Український вінгер Віктор Циганков забив свій дебютний гол у складі іспанського колектива. Віктор видає хороший поєдинок.
На 35-ій хвилині зустрічі Віктор Циганков зумів вразити ворота Альмерії. Український вінгер скористався стовідсотковим моментом, пише 24 канал.
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Віктор Циганков опинився у тому місці у той час. Український вінгер дуже вдало закрив дальню штангу воріт голкіпера Альмерії. Після хорошої передачі у карний майданчик "біло-червоно-синіх" Рікельме в один дотик точно переправив м'яч на Віктора Циганкова, якому з близької дистанції залишалось просто влучити у пусті ворота. Українець перетворив рахунок на табло у 2:0.
Відео голу Циганкова: