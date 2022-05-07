Дебют у сезоні в Ла Лізі: Лунін вийде у рамці воріт Реала в мадридському дербі

Реал достроково оформив чемпіонство. У мадридському дербі головний тренер "Королівського клубу" вдасться до ротацій.

Перший шанс для Луніна

Попереду у Реала ще чотири поєдинки іспанської Ла Ліги, які після дострокового чемпіонства перетворились у формальність. Підопічні Анчелотті взяли "золото" ще за чотири тури до закінчення сезону. Клуб заробив 81 пункт та став недосяжним для суперників. Барселона, яка йде другою, поступається мадридцям 15 очками.

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Вже 8 травня новоспечені чемпіони зіграють на виїзді проти Атлетіко. Головний тренер "Королівського клубу" Карло Анчелотті може дати відпочинок своїм лідерам та вдатись до ротацій.

За його словами, перша зміна відбудеться на воротарській позиції. Андрій Лунін вийде на мадридське дербі у старті Реала. Бельгієць Тібо Куртуа надали відпочинок. Для українського голкіпера це буде перший офіційний матч у футболці "вершкових" у нинішньому сезоні у Ла Лізі.

Статистика Луніна у цьому сезоні

У сезоні-2021/2022 Лунін зіграв лише два поєдинки у Кубку Іспанії. 23-річний воротар зіграв проти Алькояно та Ельче.

За два матчі Андрій пропустив два м'ячі, але навіть пропущені голи не завадили Реалу перемогти.

Контракт футболіста з іспанським грандом розрахований до кінця червня 2024 року.

Нагадаємо, що Лунін виступає за "вершкових" із літа 2018-го. З цього часу Андрій не зумів виграти конкуренцію в інших голкіперів у боротьбі за місце у рамці воріт Реала. За цей час українець побував в орендах у Леганесі, Реал Вальядоліді та Реал Ов'єдо. У складі останнього Лунін провів найкращий свій період кар'єри в Іспанії.

Матч Атлетіко – Реал відбудеться 8 травня о 22:00.

Відзначимо, що матч проти Атлетіко може стати не останнім шансом Луніна вийти на футбольне поле у нинішньому сезоні. Попереду у Реала ще три гри – проти Леванте, Кадіса та Бетіса.

Також мадридський клуб зіграє проти Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів (28 травня).