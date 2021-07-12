Святкування чемпіона: Де Россі проїхався по столу після перемоги на Євро - кумедне відео

Збірна Італії здобула трофей Євро-2020. Футболісти та тренерський штаб не стримували емоції.

Яскраве святкування

Збірна продовжила своє святкування вже підтрибунному приміщенні. Футболісти співали, танцювали, обливались шампанським, але найяскравіше тріумф відсвяткував колишній гравець Італії Даніеле Де Россі.

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Тренер із розвитку техніки у національній команді зайшов у роздягальню і з розгону проїхався по столу, який футболісти полили водою. Наприкінці столу футболіст ефектно та водночас кумедно впав та відразу підійнявся на ноги.

У січні 2020 року Де Россі повішав бутси на цвях. Півзахисник зіграв за італійську збірну 117 матчів, у яких забив 21 гол.

Нагадаємо, що переможця Євро-2020 Італія та Англія визначили лише у серії післяматчевих пенальті. У футбольній фортуні сильнішою виявилась команда Роберто Манчіні. "Скуадро адзурра" реалізувала три пенальті. Натомість англійці не забили три 11-метрові удари.