Де та коли дивитися гонки чемпіонату Європи 2024 з біатлону

У середу, 24 січня, у словацькому Брезно-Осрблі розпочнеться чемпіонат Європи з біатлону. Подивитися гонки можна буде на діджитал-платформі Суспільне Спорт.

З 24 по 28 січня в словацькому Брезно-Осрблі пройде чемпіонат Європи 2024 з біатлону. Пропонуємо ознайомитись із календарем змагань.

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У межах другого етапу пройдуть індивідуальні гонки, спринти, гонки переслідування у чоловіків та жінок, а також змішані естафети. Усього можна буде насолодитися вісьмома гонками.

Розклад чемпіонату Європи 2024

24.01 (11:30) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)

24.01 (15:30) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)

26.01 (12:00) | Чоловічий спринт (10 км)

26.01 (15:30) | Жіночий спринт (7,5 км)

27.01 (12:00) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)

27.01 (17:00) | Жіноча гонка переслідування (10 км)

28.01 (11:45) | Змішана естафета

28.01 (15:00) | Одиночна змішана естафета

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Житомир тощо).