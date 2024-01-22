Де та коли дивитися гонки чемпіонату Європи 2024 з біатлону
22 січня 2024, 21:51Читать новость на русском
У середу, 24 січня, у словацькому Брезно-Осрблі розпочнеться чемпіонат Європи з біатлону. Подивитися гонки можна буде на діджитал-платформі Суспільне Спорт.
З 24 по 28 січня в словацькому Брезно-Осрблі пройде чемпіонат Європи 2024 з біатлону. Пропонуємо ознайомитись із календарем змагань.
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У межах другого етапу пройдуть індивідуальні гонки, спринти, гонки переслідування у чоловіків та жінок, а також змішані естафети. Усього можна буде насолодитися вісьмома гонками.
Розклад чемпіонату Європи 2024
- 24.01 (11:30) | Чоловіча індивідуальна гонка (20 км)
- 24.01 (15:30) | Жіноча індивідуальна гонка (15 км)
- 26.01 (12:00) | Чоловічий спринт (10 км)
- 26.01 (15:30) | Жіночий спринт (7,5 км)
- 27.01 (12:00) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
- 27.01 (17:00) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
- 28.01 (11:45) | Змішана естафета
- 28.01 (15:00) | Одиночна змішана естафета