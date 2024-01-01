Обергоф-2024: де та коли дивитися другий етап Кубка світу з біатлону
1 січня 2024, 17:31Читать новость на русском
У четвер, 4 січня, у німецькому Обергофі розпочнеться четвертий етап Кубка світу з біатлону. Подивитися гонки можна буде на діджитал-платформі Суспільне Спорт.
З 4 по 7 січня 2024 року в німецькому Обергофі пройде другий етап сезону 2023/24 Кубка світу з біатлону. Пропонуємо ознайомитись із календарем змагань.
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У межах четвертого етапу пройдуть спринти, гонки переслідування та естафети у чоловіків та жінок. Усього можна буде насолодитися шістьма гонками.
Розклад етапу в Обергофі
- 04.01 (13:30) | Чоловічий спринт (10 км)
- 05.01 (15:25) | Жіночий спринт (7,5 км)
- 06.01 (13:25) | Чоловіча гонка переслідування (12,5 км)
- 06.01 (15:40) | Жіноча гонка переслідування (10 км)
- 07.01 (12:30) | Чоловіча естафета (4 по 7.5 км)
- 07.01 (15:25) | Жіноча естафета (4 по 6 км)