Де Дзербі хоче вкінці своєї кар'єри у Шахтарі повернути "гірників" на "Донбас Арену"

Шахтар готується до другої частини сезону УПЛ. Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі має амбітну ціль, він повернути виступи команди на "Донбас Арену".

Де Дзербі: Критикуйте мене

Італійський наставник мав розмову з директором телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександром Денисовим. Саме він на своїй сторінці в інстаграмі виклав декілька цитат із розмови з тренером донецького клубу.

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Роберто Де Дзербі зізнався, що ніколи не буває задоволений якістю гри, адже немає команд, які показують ідеальний футбол. Також спеціаліст розповів, що доволі жорсткий у тренувальному процесі, але після роботи підійде до футболіста та підтримає його.

Наставник Шахтаря пригадав і критику. Чимало уболівальників незадоволені грою команди під керівництвом італійця.

"Я багато чув про Донецьк"

Де Дзербі у розмові з Денисовим пригадав рідне місто для клубу – Донецьк. У тренера є мрія повернути команду на "Донбас Арену" наприкінці своєї кар'єри в Україні.

Я можу тут пропрацювати пів року, а можу – усе життя. Критикуйте мене. Мені потрібна постійна критика. Я багато чув про Донецьк. Якщо у мене все вдасться у Шахтарі, я хочу вкінці свого шляху повернутись з Шахтарем на "Донбас Арену" і провести там сезон,

– сказав Де Дзербі.

На жаль, бойові дії на Донбасі змусили Шахтар переїхати в інше місто. Донецький клуб грав у Харкові, Львові, а тепер їх головною домівкою є Київ та НСК "Олімпійський".

Першу частину сезону УПЛ Шахтар закінчив у статусі лідера.

Відрив від найближчого конкурента Динамо складає 2 очки.

Свій перший офіційний поєдинок у 2022 році донеччани проведуть проти харківського клуб Металіст 1925 (26 лютого).

Роберто Де Дзербі очолив Шахтар у травні 2021 року. Під його керівництвом "гірники" вже відіграли 30 матчів, у яких святкували 20 перемог, розписали 5 мирових та зазнали 5 поразок. Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2023 року.