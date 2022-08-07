І це не Польща: Дніпро-1 визначився з ареною, де зіграє домашні матчі єврокубків

На жаль, через війну українські клуби змушені проводити євросезон за кордоном. Дніпро-1 офіційно оголосив, де буде приймати суперників на домашні матчі у Ліги Європи.

Цікавий вибір дніпрян

Дніпровський клуб базуватиметься на домашні поєдинки у словенському Кошице на місцевому стадіоні "Košická Futbalová Aréna". Сезон дніпряни розпочнуть під керівництвом нового наставника Олександру Кучера, який заради Дніпра-1 покинув Металіст.

До теми Дніпро-1 отримав суперника в плей-офф кваліфікації Ліги Європи

Дніпро-1 буде третім українським клубом, який розпочне шлях у єврокубках. 18 серпня о 21:00 за Києвом дніпряни у кваліфікації Ліги Європи вдома зіграють проти переможця пари АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія).

Матч-відповідь відбудеться 25 серпня.

Нагадаємо, що у першому поєдинку АЕК переграв Партизан із рахунком 2:1. Кіпріоти забивали у кожному з двох таймів. Голи у свій актив записали Гарсія та Мілічевич.