Все або нічого: поєдинок збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 – де дивитися матчі 29 червня

У вівторок, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2020 відбудуться 2 завершальні матчі 1/8 фіналу. На глядачів чекатимуть цікаві протистояння дуже харизматичних команд. Тут зіграє збірна України.

Англія – Німеччина

Перша гра 29 червня, в рамках 1/8 фіналу ЧЄ, пройде в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Між собою грати будуть збірні Англії і Німеччини. Очікується, що трибуни будуть заповнені лише частково. Початок матчу заплановано на 19:00.

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Як Англія, так і Німеччина на груповій стадії не вразили. Мова саме про футбол, який вони показували. Але велика ймовірність, що вони саме на стадії плей-офф почнуть демонструвати футбол найвищого рівня. Чим ближче кінець турніру, тим краще будуть ставати їх кондиції.

Швеція – Україна

Дивитися поєдинок можна "Футбол 1" та "Футбол 2".

Заключна гра 1/8 фіналу чемпіонату Європи відбудеться в 22:00 на "Хемпден Парк" в Глазго, з обмеженим числом уболівальників на трибунах. Між собою битися будуть Швеція і Україна.

Шведи виграли групу Е, випередивши іспанців. Українці ж стали однією з тих команд, які пройшли з 3 місця в 1/8 фіналу турніру. Примітно, що саме перемога шведів у 3-му турі над поляками, багато в чому, дозволила підопічним Шевченка виявитися в плей-офф.

Головний матч для українських вболівальників транслюватимуть "Футбол 1" та ТРК "Україна". Також буде онлайн-трансляція на Спорт24.