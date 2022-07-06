Суспільне ексклюзивно транслюватиме чемпіонат світу з легкої атлетики у США
Джерело:Суспільне
Вже цього липня відбудеться чемпіонат світу з легкої атлетики в місті Юджин у Сполучених Штатах Америки. Змагання триватимуть з 15 до 24 липня.
Де дивитися ЧС з легкої атлетики
Трансляція відбуватиметься на регіональних телеканалах Суспільного та сайті Суспільне Спорт. Про це розповів шеф-редактор новин спорту на Суспільному, спортивний журналіст та коментатор Олексій Мандзій
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Суспільне є ексклюзивним транслятором чемпіонатів світу з легкої атлетики — покажемо наживо чемпіонат світу серед дорослих (15 – 24 липня), а також юніорський чемпіонат світу (1 – 6 серпня). І там, і там виступатимуть українці й боротимуться за медалі,
– сказав Олексій.
Він додав, що Суспільне також транслюватиме чемпіонат Європи з футболу серед жінок (усі матчі плей-офф) та молодіжного чемпіонату світу серед жінок (плей-офф стадія наприкінці серпня).
Розклад трансляцій:
- 15 – 24 липня. Чемпіонат світу з легкої атлетики;
- 20 – 31 липня. Чемпіонат Європи з футболу серед жінок (усі матчі плей-офф);
- 1 – 6 серпня. Чемпіонат світу з легкої атлетики серед юніорів;
- 25 – 28 серпня. Молодіжний чемпіонат світу з футболу серед жінок (півфінальні та фінальні матчі).