Суспільне ексклюзивно транслюватиме чемпіонат світу з легкої атлетики у США

Вже цього липня відбудеться чемпіонат світу з легкої атлетики в місті Юджин у Сполучених Штатах Америки. Змагання триватимуть з 15 до 24 липня.

Де дивитися ЧС з легкої атлетики

Трансляція відбуватиметься на регіональних телеканалах Суспільного та сайті Суспільне Спорт. Про це розповів шеф-редактор новин спорту на Суспільному, спортивний журналіст та коментатор Олексій Мандзій

Читайте також Норвезька легкоатлетка не зможе виступити на чемпіонаті світу через прикрий обман федерації

Суспільне є ексклюзивним транслятором чемпіонатів світу з легкої атлетики — покажемо наживо чемпіонат світу серед дорослих (15 – 24 липня), а також юніорський чемпіонат світу (1 – 6 серпня). І там, і там виступатимуть українці й боротимуться за медалі,

– сказав Олексій.

Він додав, що Суспільне також транслюватиме чемпіонат Європи з футболу серед жінок (усі матчі плей-офф) та молодіжного чемпіонату світу серед жінок (плей-офф стадія наприкінці серпня).

Розклад трансляцій: