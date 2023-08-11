На крок ближче до трофею: Ястремська вперше цього року пробилася до фіналу турніру WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська у непростому півфінальному поєдинку обіграла представницю Туреччини. Тепер одеситка позмагається за виграш турніру категорії WTA125.

Даяна Ястремська (Україна) – Зейнеп Сонмез (Туреччина) 2:0 (7:6 (2), 6:3)

У польському Гродзиську-Мазовецькому триває турнір Polish Open - WTA 125. У півфінальному поєдинку українська тенісистка змагалася з представницею Туреччини Зейнеп Сонмез, повідомляє 24 Канал.

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Непроста перемога у півфіналі

На шляху до півфіналу Ястремська здобула три перемоги. Даяна залишила за межами турніру третій номер посіву Терезу Мартинцову з Чехії. Тож українка не збиралася зупинятися за крок до фіналу.

Проте поєдинок проти турецької тенісистки склався непросто для Ястремської. У першому сеті Даяна змогла дотиснути Сонмез лише на тайбрейку, у якому вона перемогла з рахунком 7:2.

У другій партії представниця Туреччини знову створила проблеми для Ястремської. Вирішальним став сьомий гейм, у якому Даяна зробила брейк та завершила сет з рахунком 6:4.

Для Ястремської вихід у фінал став першим у поточному сезоні. У вирішальному поєдинку 23-річна одеситка зустрінеться з переможницею матчу Мая Хвалінська (Польща) – Гретт Міннен (Бельгія).

, востаннє Ястремська здобувала трофей у травні 2019 року. Тоді українка у фіналі турніру у Страсбурзі здолала француженку Каролін Гарсія.