Четвертий титул Ястремської: українка у валідольному матчі виграла турнір WTA у Польщі

Українська тенісистка Даяна Ястремська вперше за останні чотири роки зуміла здобути титул WTA. У фінальному поєдинку одеситка перемогла Грет Міннен з Бельгії.

Грет Міннен (Бельгія) – Даяна Ястремська (Україна) 1:2 (6:2, 1:6, 3:6)

В польському Гродзиську-Мазовецькому відбувся фінал турніру WTA 125, в якому зустрілися українка Даяна Ястремська та Грет Міннен з Бельгії. Перебіг поєдинку змусив хвилюватися усіх українських любителів тенісу, пише 24 Канал.

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Камбек українки

У першій партії бельгійська тенісистка повністю переграла українку – 6:2. Проте Даяна зуміла зібратися та переломити хід поєдинку.

У другому сеті Ястремська обіграла опонентку з рахунком 6:1. А у вирішальній партії українка вже не віддала ініціативу та завершила 6:3. У підсумку вольова перемога Ястремської та перший титул за останні чотири роки.

Даяна Ястремська з виграним трофеєм / facebook.com/DayanaYastremskaTeam

Нагадаємо, що у півфінальному матчі Polish Open-2023 Ястремська перемогла першу ракетку Туреччини Зейнеп Сонмез.

Для Ястремської це четвертий титул за кар'єру. Востаннє Даяна тріумфувала у Страсбурзі у 2019 році. Завдяки перемозі у Польщі одеситка заробила 15 тисяч доларів та 160 рейтингових очок.