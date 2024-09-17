Ястремська провела спільне тренування з росіянином: ганебне відео

У вівторок, 17 вересня, Даяна Ястремська розпочинає свій шлях на турнірі в Таїланді. До нього вона готувалася в компанії російського тенісиста.

Уродженка Одеси провела тренування з 15-річним росіянином Єгором Навразіді. Про це повідомила академія Патріка Муратоглу.

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Незрозумілий вчинок на тлі публічної позиції

Єгор Навразіді є нейтральним спортсменом, однак у профілях його соцмереж у нього вказаний саме прапор Росії. У нинішньому сезоні 15-річний росіянин провів 21 поєдинок на юніорському рівні – 13 перемог, 8 поразок.

Дивіться відео з тренування Ястремської та Навразіді

Зазначимо, що під цим постом Даяна Ястремська залишила свій лайк.



Єгор Навразіді не відмовився від російського прапора / Скриншот з інстаграму тенісиста

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Нагадаємо, що наразі Даяна Ястремська є 35-ю ракеткою світу. У нинішньому сезоні українка дійшла до півфіналу Australian Open, що стало найбільшим досягненням у її кар’єрі. Вона активно виступає за відсторонення росіян від змагань та має чимало подяк від українських воїнів за допомогу.