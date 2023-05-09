Третя спроба Ястремської у Римі: українка пробилася в основну сітку ґрунтового Мастерса

Українська тенісистка Даяна Ястремська у фіналі кваліфікації турніру WTA1000 у Римі перемогла Ребеку Масарову. Даяна стала п'ятою учасницею від України ґрунтового тисячника.

Ребека Масарова (Іспанія) – Даяна Ястремська (Україна) 0:2 (3:6, 2:6)

У першому раунді кваліфікації турніру WTA1000 у Римі Даяна Ястремська пройшла француженку Леолію Жанжан. Суперниця відмовилася продовжувати матч після програного першого сету. У фіналі відбору Даяну чекала іспанка Ребека Масарова, пише 24 Канал.

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Ястремська приєдналася до чотирьох українок в Римі

П'ятий номер українського рейтингу одразу захопила ініціативу та виграла стартову партію з рахунком 6:3. У другому сеті Ястремська віддала лише два гейми і здобула перемогу 6:2.

Таким чином, українка стала переможницею відбору, кваліфікувавшись до основної сітки. Суперницею Ястремської в 1/64 фіналу ґрунтового тисячника стане представниця країни-агресорки Анна Калінська. Даяна втретє виступить в основі змагань. У 2019 році українка вибула в першому колі, а у наступному сезоні дійшла до третього раунду.

Зазначимо, що Ястремська стала п'ятою українкою в основі ґрунтового Мастерса в столиці Італії. Ангеліна Калініна та Марта Костюк в статусі сіяних стартують з другого раунду. А от Еліна Світоліна та Леся Цуренко в українській дуелі визначать, хто продовжить виступ у турнірі.

Нагадаємо, що на недавньому турнірі WTA125 в іспанському Реусі Даяна Ястремська дійшла до півфіналу, де поступилася американці Елізабет Мандлік.