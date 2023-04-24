Вилетів на спуску із траси: іспанський гонщик Давид Лопес Томіко загинув на ралі

Давид Лопес Томіко загинув під час перегонів. Це вже не перший випадок загибелі ралійних гонщиків за останній місяць.

Давид Лопес Томіко загинув внаслідок смертельної аварії. Трагедія трапилася на суботньому ралі-спринті в Сан-Бартоломе-де-Пінарес у Іспанії.

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Від біди ніхто не застережений

Томіко долав першу ділянку спуску, коли його машина злетіла з дистанції і скотилася в крутий яр. Медики намагалися врятувати іспанського гонщика, проте було уже надто пізно. Давид Лопес Томіко помер від отриманих від аварії травм. До того ж, це вже не перша смерть ралійних гонщиків за останній місяць.

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