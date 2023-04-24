Вилетів на спуску із траси: іспанський гонщик Давид Лопес Томіко загинув на ралі
24 квітня 2023, 12:10Читать новость на русском
Джерело:The Checkered Flag
Давид Лопес Томіко загинув під час перегонів. Це вже не перший випадок загибелі ралійних гонщиків за останній місяць.
Давид Лопес Томіко загинув внаслідок смертельної аварії. Трагедія трапилася на суботньому ралі-спринті в Сан-Бартоломе-де-Пінарес у Іспанії.
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Від біди ніхто не застережений
Томіко долав першу ділянку спуску, коли його машина злетіла з дистанції і скотилася в крутий яр. Медики намагалися врятувати іспанського гонщика, проте було уже надто пізно. Давид Лопес Томіко помер від отриманих від аварії травм. До того ж, це вже не перша смерть ралійних гонщиків за останній місяць.
Інші трагедії у ралі
- Раніше ірландець Крейг Брін загинув внаслідок нещасного випадку, який стався під час попередніх тестів перед Ралі Хорватії WRC. Автомобіль Бріна врізався у дерев'яний стовп лівою стороною (тією, де сидить пілот). У результаті ірландець помер на місці. Його штурман Джеймс Фултон не постраждав через інцидент.
- Також нещодавно з життям попрощався ще один іспанський автогонщик, а саме Хуліо Сезар Кастрільйо. Він загинув внаслідок аварії на ралі Вілья-де-Тінео. Іспанець не впорався з керуванням і врізався у дерево. Разом із ним у машині був штурман Франсіско Хав'єр Альварес, який також загинув на місці аварії.