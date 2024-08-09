Рік без футболу: який клуб підписав контракт з Де Хеа

Після сезону-2022/2023 Де Хеа після багатьох років у складі "червоних дияволів" покинув Манчестер Юнайтед. Йому на зміну прийшов ганець Андре Онана.

Манчестер Юнайтед вирішив не продовжувати контракт з Давідом Де Хеа. Після чого іспанський голкіпер покинув команду та став вільним агентом.

Читайте також Я не новий Лукаку, – Довбик відреагував на порівняння з екснападником Роми

Давід Де Хеа у Фіорентині

Повідомляють, що іспанець приїхав у Флоренцію для підписання контракту з "фіалками". 33-річний голкіпер погодив умови контракту з італійською командою, йому залишилось пройти медичний огляд та завершити підписання угоди.

Давід Де Хеа підпише контракт з Фіорентиною на 1 рік з можливістю продовження ще на один сезон. Ймовірна заробітна плата іспанця приблизно 3 мільйона євро на рік.

Іспанець є вихованцем Атлетіко Мадрид, який не зміг підписати Артема Довбика. З 2011 по 2023 рік Де Хеа виступав у складі "червоних дияволів".