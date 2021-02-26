УЄФА затвердив дати і час початку матчів Динамо і Шахтаря у Лізі Європи

26 лютого 2021 , 20:21
Читать новость на русском

Джерело:

офіційний сайт УЄФА

УЄФА затвердив дати і час початку зустрічей 1/8 фіналу Ліги Європи сезону 2020/21. За підсумками жеребкування Динамо в суперники дістався Вільярреал, а Шахтарю – Рома.

Матчі Динамо

Динамо перший поєдинок проведе 11 березня в Києві, на НСК "Олімпійський", а стартовий свисток в ньому прозвучить о 19:55.

Дивіться також Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: результати та всі пари

Матч-відповідь відбудеться 18 березня на арені "Естадіо де ла Кераміка" у Вільярреалі і розпочнеться о 22:00.

Матчі Шахтаря

"Гірники" свій перший матч, який відбудеться також 11 березня, проведуть на виїзді. Поєдинок відбудеться в Римі і розпочнеться він о 22:00. Матч-відповідь команд відбудеться в Києві на "Олімпійському" 18 березня і розпочнеться о 19:55.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи

  • Аякс – Янг Бойз
  • Динамо (Київ) – Вільярреал
  • Рома – Шахтар
  • Олімпіакос – Арсенал
  • Динамо (Загреб) – Тоттенхем
  • Манчестер Юнайтед – Мілан
  • Славія – Рейнджерс
  • Гранада – Мольде