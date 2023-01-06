Російська армія знищила медалі української біатлоністки з Кубка світу: їй подарували нові

Українська біатлоніста Дар'я Блашко в сезоні 2021/2022 зуміла вибороти три нагороди на міжнародних змаганнях. Однак всі вони були знищені в Чернігові, коли російська армія вторглася в Україну.

Дар'я Блашко застала військове вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року на спортивній базі у Чернігові. Там вона перебувала після участі в зимовій Олімпіаді-2022, про що розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу. На цій же базі були і її особисті речі, які були знищені під час обстрілів території.

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Серед особистих речей там були й нагороди Блашко, які теж були знищені. В сезоні 2021/2022 біатлоністка виборола дві бронзи за спринтерські перегони на Кубку IBU у шведському Ідре. А також медаль за 3-є місце в одиночній змішаній естафеті на кубку світу в Обергофі. Ця бронзова нагорода стала єдиною для збірної України в цьому сезоні. Адже після 24 лютого українські біатлоністи на міжнародні старти до кінця сезону вже не виходили.

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) вирішив зробити для Блашко копії її нагород, які знищили російські окупанти. Їх фото та відео біатлоністка виклали на своїй сторінці в інстаграм.

"Дякую IBU за відновлення медалей за минулий сезон, які були знищені на початку війни", – підписала фото Блашко.