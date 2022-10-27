Олімпійська призерка з дзюдо Білодід стала обличчям українського бренду: розкішні фото

Титулована дзюдоїстка Дар'я Білодід продовжує зачаровувати своїх прихильників красивими фотосесіями. Цього разу бронзова призерка Олімпіади-2020 розпочала співпрацю з лінійкою українського бренду.

Дар'я Білодід стала обличчям українського бренду одягу Rikky Hype. Дзюдоїстка запевнила, що ніколи не опустить руки, адже від цього їй не стане краще.

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Білодід: Якщо я здамся і опущу руки, краще не стане

Спортсменка продовжує йти уперед, не дивлячись на усі труднощі та проблеми.

Будуть дуже важкі періоди, але я розумію, якщо я здамся і опущу руки, краще не стане. Від цього я не стану успішним та щасливим. Завжди треба продовжувати йти вперед, попри труднощі,

– сказала дзюдоїстка.

Бренд присвятив цю історію українцям, як нагадування про те, що необхідно триматись у важкі моменти.

"Дар'я була обрана у якості героїні кампейну, як символ неймовірної внутрішньої та фізичної сили. ця дівчина на власному досвіді доводить, що необхідно вірити в себе: якщо вірити, що ти можеш з усім впоратись — сили дійсно знайдуться",– йдеться у публікації.

Більше фото з кампейну дивіться на офіційній сторінці бренду в інстаграмі.



Білодід – обличчя Rikky Hype / Фото з інстаграму бренду



Дар'я Білодід співпрацює з українським брендом / Фото з інстаграму Rikky Hype