Здолала у двох сетах: Костюк пробилася у третє коло US Open
У середу та четвер, 28 та 29 серпня, відбулися матчі другого кола на Вікдритому чемпіонаті США з тенісу. На цьому етапі змагалися аж три представниці України.
Гаррієт Дарт – Марта Костюк 0:2 (6:7(10), 1:6)
У другому колі представниця України протистояла представниці Великої Британії. Костюк змогла здолати суперницю за результатами двох сетів, пише 24 канал.
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Нелегкий перший сет та звитяга у другому
У першому сеті Марта програла перші два гейми на своїй подачі. У відповідь українка змогла зробити всього лиш один брейк. Британка утримувала перевагу до десятого гейму, а згодом Костюк зуміла перевести гру на тайбрейк. Марта зробила шалений камбек і в "суху" зробила брейк на подачі суперниці, а потім зробила ще один.
Під час тайбрейку українка відіграла одразу 5 сетпойнтів Дарт та взяла партію, реалізувавши третій сетпойнт. У першому сеті суперниці мали майже однакову кількість невимушених помилок – 23 у Дарт проти 22 у Костюк.
Другий сет був для Марти легким. Вона зуміла розгромити британку з рахунком 1:6. Зокрема українка припустилася вже меншої кількості помилок. Вона віддала лише один гейм на початку, а після цього не лишила суперниці шансів на перемогу попри те, що лише з 4 спроби змогла реалізувати матчпойнт.
До цього Марта Костюк та Гаррієт Дарт вже зустрічалися двічі. В обох матчах перемога була за українкою.
Відеоогляд матчу Дарт – Костюк
Відзначимо, що у третьому колі US Open Марта Костюк зустрінеться з американкою Еммі Наварро. Матч відбудеться 30 серпня.