Дарія Білодід пропустить чемпіонат світу з дзюдо: причина

20-річна українська дзюдоїстка Дарія Білодід не візьме участі в чемпіонаті світу. Він відбудеться в Будапешті з 6-го по 13 червня.

За словами тренера, Білодід пропускає світову першість, так як вона не входить в план її підготовки до Олімпійських ігор в Токіо, які відбудуться з 23 липня по 8 серпня.

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Склад збірної України

Чоловіки: Артем Лесюк (до 60 кг), Дільшот Халматов (до 60 кг), Георгій Зантарая (до 66 кг), Євген Гончарко (до 66 кг), Олександр Кошляк (до 73 кг), Артем Хомула (команда, до 73 кг ), Геворг Манкуян (до 81 кг), Ньябалі Кеджау (до 90 кг), Олександр Гунченко (команда, до 90 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Яків Хамм (понад 100 кг), Олександр Гордієнко (команда, більш 100 кг).

Жінки: Марія Скора (команда до 57 кг), Наталія Чистякова (до 70 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Єлизавета Каланіна (більше 78 кг), Василиса-Ірина Кириченко (понад 78 кг).

Останні змагання Білодід

Білодід востаннє виступила на чемпіонаті Європи в Лісабоні, де дійшла до фіналу. Однак на сутичку за "золото" українка не вийшла через травму. Після Євро Дар'я Білодід не змагалася на міжнародних турнірах.