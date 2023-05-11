Видалив скандальні фото: волейболіст збірної України пояснив, чому грав у Росії після 24 лютого

Тренерський штаб збірної України з волейболу включив у розширену заявку на Золоту Євролігу 19-річного Даніїла Пивоваренка. Його поява у списку викликала чимало питань та розмов.

Український волейболіст із 2021-го року виступав за молодіжну команду новосибірського Локомотива. Навіть повномасштабне вторгнення Росії в Україну не змусило Пивоваренка одразу покинути країну-окупанта. А його дебютний виклик у синьо-жовту збірну викликав чимало запитань.

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Пивоваренко: Розумів, що їхати в Росію – не дуже добре

Після чого Даніїл розповів, чому прийняв пропозицію із сусідньої країни, хоча розумів, що таке його рішення не є правильним. Адже бойові дії на Донбасі тривають ще з 2014-го року.

"Це було два роки тому. В Україні через пандемію сезон завершився дуже рано. Ми не мали де тренуватися, не те що грати. Я шукав місце, де була б змога продовжити заняття волейболом, не розгубити форми. Цим видом спорту займаюся з раннього дитинства, тому не хотів навіть припускати, що через вимушену паузу можу втратити нагоду стати професійним гравцем. Цієї миті в мене з’явився варіант з Новосибірськом. Мене запрошував дуже сильний професійний клуб. Розумів, що їхати в Росію – не дуже добре. Але бажання грати на високому рівні в ту мить переважило. Поїхав, тиждень потренувався і сподобався місцевим тренерам. Мені запропонували залишитися", – розповів український волейболіст.

Разом із Локомотивом Пивоваренко здобув "бронзу" Молодіжної ліги Росії. Українець був присутній на церемонії нагородження, яка відбувалась вже у березні 2022-го року, коли у його рідній країні вже відбувалась повномасштабна війна, яку розв'язала якраз Росія.

"Хотів покинути межі Росії вже 24 лютого, але стримував контракт"

Даніїл почав шукати виправдання, чому ж він не покинув російський клуб одразу після 24 лютого. Волейболіст все спихнув на контракт із Локомотивом, який не можна було так легко розірвати. Перемовини між сторонами тривали понад місяць.

Однак усі розмови нічим добрим для волейболіста не закінчились. Тоді батько Даніїла через знайомих таємно вивів сина до Туреччини.

Хотів покинути межі Росії вже 24 лютого, але стримував контракт. Просто взяти і поїхати не міг. Почав радитися з татом. З його допомогою намагалися розірвати контракт. Але це виявилося непростим завданням. Перемовини тривали понад місяць і в підсумку зайшли в глухий кут. Тоді батько таємно, через знайомих волейболістів вивіз мене до Туреччини. Ми вибиралися пізньої ночі, приблизно о п’ятій ранку. Навіть боюся уявляти, що було б, якби мене спіймали на кордоні. Та все вийшло. Дуже радий, що зміг покинути межі Росії. Вдячний Міжнародній федерації волейболу, що пішла мені на зустріч і видала трансфер. Завдяки цьому зміг продовжити кар’єру в Європі,

– зізнався Пивоваренко.

Цікаво, що Даніїл виклав щасливі світлини з відпочинку на "болотах" під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Волейболіст розповів, що це була командна фотосесія і зйомки для рекламного ролика у спа-салоні, який був спонсором російського клубу.

Пивоваренко розповів, що перед волейболістами стояли зобов'язання викладати у свої соцмережі рекламні публікації, аби популяризувати спонсорів клубу.

До слова. Пивоваренко відкрив свій інстаграм, який був приватним. Також волейболіст видалив усі подібні рекламні фото із Росії.

Бабуся та будинок волейболіста постраждав від ворога

Відзначимо, що сам волейболіст родом із Харкова, який сильно постраждав та продовжує страждати від обстрілів окупантів.

Він грав на Росії, поки від ворожих обстрілів постраждала його бабуся та будинок. Волейболіст розповів, що наразі будинок вже відновили, а ситуація у місті дещо покращилась.

Постраждала моя бабуся, наш будинок. Друзі постійно розповідали, яке жахіття в нас твориться. Зараз, здається, все набагато краще. Будинок вже відновили. Але війна продовжується і ми розуміємо, що цей спокій може бути тимчасовим,

– відповів дебютант збірної України.

Нагадаємо, що останній сезон Пивоваренко провів в іспанській Ріо Дуеро.