Фінляндія неочікувано перемогла Данію у матчі з нещасним випадком Еріксена: відео

У суботу, 12 червня, збірні Данії та Фінляндії зіграли перший матч на Євро-2020. Це матч групи B. матч закінчився неочікуваною перемогою Фінляндії.

Данія – Фінляндія 0:1

Гол: Пох'янпало, 60

Нереалізований пенальті: Хойберг, 74 (Данія)

Данія була фаворитом цього матчу. І з перших хвилин це продемонструвала, одразу затиснувши суперника на його половині поля. Удари по воротах Градецкі послідували один за одним. Особлив небезпечними були моменти у Хойберга та Еріксена. У першому випадку м'яч летів під перекладину, та голкіпер дістався до м'яча.

У фінів моментів не було. Взагалі.

Та цей матч відзначився не лише моментами, але й ушкодженнями. Медики виходили на поле, щоб надати допомогу Пуккі, Уронену, О'Шонессі (йому розбили ніс).

Втрата свідомості Еріксеном

Та найскладніший момент в матчі стався наприкінці першого тайму. півзахисник данців Крістіан Еріксен втратив свідомість та впав на поле. Йому одразу надали допомогу. Але привести до тями на полі не зуміли. Тож його госпіталізували.

Гра була зупинена, арбітр забрав команди у підтрибунні приміщення.

Детальніше Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу Євро-2020: медики на полі провели реанімацію

Відновити гру команди погодилися після того, як дізналися, що стан Еріксена стабільний. Розпочали вони аж о 21:30.

Переможний гол і нереалізований пенальті

Після поновлення гри (команди дограли чотири хвилини першого тайму, після чого була перерва на 5 хвилин, і тоді розпочався другий тайм), данці продовжили тиснути на ворота суперника. Натомість фіни створили єдиний момент у грі. І саме він приніс їм перемогу. після навісу з флангу Пох'янпало випередив суперника та пробив головою по воротах. М'яч пролетів під руками Шмейхеля.

Цей удар став єдиним, який завдали фіни в цьому матчі по воротах данців.

Відео голу Пох'янпало

Данці мали можливість врятувати цей матч. На 74-й хвилині було призначено пенальті. Але Хойберг не зумів переграти Градецкі – голкіпер відбив м'яч.

Фінляндія дебютує на чемпіонаті Європи з неочікуваної перемоги. натомість данці програють матч та втрачають важливого гравця.