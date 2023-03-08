Кричав "Росія – форевер", даю ляпаса, і він падає, – Сікан про бійку з росіянином Туреччині

Український футболіст Данило Сікан розповів про свою бійку з п'яним росіянином в готелі в Туреччині. Все розпочалося зі словесної провокації.

Бійка між гравцем Шахтаря Данилом Сіканом та росіянином відбулася, коли "гірники" перебували на зборах команди в Туреччині на початку лютого 2023 року. Сам гравець розповів, як це сталося.

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"Я ще на початку зборів говорив, що якщо до кінця зборів з ніким з росіян не поб’ємося, то вважай що збори провалені", – розповів Сікан.

За словами футболіста, ввечері він ще з одним співробітником клубу Романом Терновим направлялися зіграти в більярд. Їх помітив росіянин. Як і те, що вони були в формі Шахтаря. Тож одразу почав їх провокувати.

"Бачить, що ми Шахтар з України, розуміє це. І кричить “красно-бєлий спартак чемпіон”. Я в цей час йшов, дивився прямо, чи там нікого немає, і не почув", – розповів Сікан.

Та історія отримала продовження. Коли росіянин знову помітив Сікана, почав викрикувати "спартак – чемпіон, росія – форевер".