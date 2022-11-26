Ще зовсім дитина: в УПЛ вперше зіграв футболіст 2006 року народження

У матчі 15 туру Української прем'єр-ліги між Чорноморцем і Металістом у складні останнього дебютував юний Данило Кайдалов. Він встановив унікальне досягнення для українського чемпіонату.

Хоча матч і завершився "сухою" нічиєю, та вже поява на полі Кайдалова робить його особливим для українського футболу. Адже вперше в УПЛ дебютував гравець 2006 року народження.

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Історичний дебют Данила Кайдалова

Данило Кайдалов з'явився на полі на 82 хвилині гри та загалом зіграв близько 10 хвилин. Результативними діями, як фактично й ніхто ні з партнерів, ні з суперників, він на полі не відзначився.

Втім, юний футболіст став наймолодшим гравцем, який дебютував у складі харківської команди. Ба більше, і першим гравцем 2006 року народження, який дебютував в УПЛ.

Щоправда, зі своїм дебютом у віці 16 років і 293 днів він не входить навіть до 10 наймолодших гравців, що дебютували в УПЛ. Більшість з них – ще у 90-их роках.

Так, рекорд належить Юрію Феніну, який у листопаді 1992 року дебютував за сімферопольську Таврію у віці 15 років і 186 днів. Та попри ранній дебют, нападник в УПЛ не заграв і більшу частину кар'єри провів у чемпіонатах Молдови, Білорусі та Естонії.

Тренер Металіста про юних футболістів

Про появу на полі дуже вже юних виконавців після гри з Чорноморцем висловився виконувач обов'язків головного тренера Металіста Олег Ратій. Він подякував хлопцям за їхні зусилля.

Мабуть, ви бачили, що у нас сьогодні було багато молодих хлопців. Зокрема, дебютував Данило Кайдалов 2006-го року народження, він вийшов на заміну. Хотіли б їх привітати, подякувати за ставлення до матчу. На наш погляд, вони – велике майбутнє нашого клубу,

– сказав Олег Ратій.

До слова, для Данила Кайдалова це було перше потрапляння до складу команди – й одразу ж дебют у дорослому футболі.