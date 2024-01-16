Гравець збірної України відзначився прикрим автоголом у Франції: епічне відео

У понеділок, 15 січня, Бордо гостювало на полі лідера другої французької ліги. Якщо у минулому матчі українець Данило Ігнатенко став героєм команди, то у цьому поєдинку помічником для суперника.

Першим рахунок у матчі відкрив Осер на 25-й хвилині зустрічі. Однак Бордо зрівняло цифри на табло, забивши гол у роздягальню. З рахунком 1:1 команди пішли на перерву, пише 24 Канал.

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Із героя у невдахи

Не встиг коментатор матчу оголосили склади команд, як Осер вдруге у поєдинку повіву рахунку. Атака та простріл із флангу закінчився автоголом від футболіста Бордо. Антигероєм цього епізоду став українець Данило Ігнатенко, який намагався перервати передачу у центр штрафного майданчика, але зрізав м'яч у власні ворота.

Данилу нічого не залишалось, як просто схопитись за голову від розпачу.

Відео, як Ігнатенко відзначився автоголом у матчі Осер – Бордо

Відзначимо, що наприкінці зустрічі Осер збільшив свою перевагу до двох голів різниці, а фінальний свисток зафіксував перемогу господарів 3:1. Осер завдяки перемозі продовжує утримувати лідерство в Лізі 2 (41 бал). Натомість Бордо із 22 очками йде лише 15-м.

Ігнатенко провів весь матч та заробив жовту картку.

Для 26-річного півзахисника із України цей матч став 18-м у поточному сезоні-2023/2024, у яких він відзначився голом та асистом.

Французька кар'єра Данила Ігнатенка

Нагадаємо, що Ігнатенко виступає за Бордо із кінця січня 2022-го, коли французький клуб орендував його у Шахтаря.

Пів року Данило пограв в оренді та підписав повноцінний контракт із французами, який розрахований до кінця червня 2026-го.

Загалом у футболці французького клубу провів 66 поєдинків (3 м'ячі та 5 асистів).

Свій наступний матч Бордо проведе 20 січня, коли у рамках 1/16 Кубка Франції зіграє проти Ніцци.