Українець Данило Чуфаров став чотириразовим призером Паралімпіади-2024 у плаванні

У п'ятницю, 6 вересня, відбулися чотири фінали з плавання за участю українських паралімпійців. У заключному змаганні Україну представляв Данило Чуфаров.

Українець змагався у запливі на дистанції на 100 метрів батерфляєм у класі S11. Данило Чуфаров боровся за третю медаль на Паралімпіаді-2024. пише 24 канал.

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Ще одна медаль Чуфарова

У кваліфікаційному запливі Данило показав четвертий результат і вийшов до фіналу. Чуфарову дісталася друга доріжка, а його суперниками були плавці з Китаю, Чехії, Японії (двоє), Бразилії, Нідерландів та Іспанії.

У вирішальному запливі українець проплив стометрівку за 1:02.86. Цей результат виявився другим серед учасників запливу. Данило Чуфаров вдруге став срібним призером Паралімпіади-2024.

Результат запливу на 100 метрів / скриншот з офіційного сайту Паралімпіади-2024

Загалом це вже четверта нагорода плавця з Маріуполя на Іграх в Парижі. Неймовірний результат!

Довідка. Данило Чуфаров має два "срібла" Паралімпіад 2008 року та 2012 року. Також в активі українці три паралімпійських "бронзи" – 2008 року, 2012 року та 2016 року.

Відзначимо, що на Паралімпіаді-2024 спортсмен здобув вже одну срібну медаль та дві бронзових.