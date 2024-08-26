Йому потрібна краща підтримка, – Де Россі оцінив виступ Довбика у грі з Емполі

У неділю, 25 серпня, відбулися чергові матчі другого туру чемпіонату Італії з футболу. В одному з них Рома вдома приймала Емполі.

Господарі зазнали поразки з рахунком 1:2. Вперше повний офіційний поєдинок за "вовків" провів Артем Довбик.

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Післяматчевий коментар Де Россі

На жаль, йому не вдалося відзначитися результативною дією. Протягом гри український форвард завдав три удари по воротах Емполі, маючи два непогані моменти на початку й наприкінці матчу.

Після фінального свистка головний тренер римлян Даніеле Де Россі прокоментував виступ команди й окремо висловився про Артема Довбика.

Ми повільно рухали м'яч, завжди пасували назад та особливо не просувалися вперед. Коли ми грали у прямий футбол, як я передбачав у цьому матчі, ми були доволі небезпечні. Довбик створював проблеми для суперників за такого підходу,

– розповів Де Россі.

Італійський фахівець також підкреслив, що команда має інакше діяти при побудові атак, щоб якомога краще використовувати сильні сторони Артема Довбика:

"Артему потрібне підсилення в центрі поля – якщо він єдиний перебуває на цій позиції, то для нього стає неможливо знаходити правильний простір. Це стосується й побудови атак, коли він перебуває спиною до воріт.

Ми бачили багато його виступів за Жирону, коли він тримав м'яч ближче до воріт і роздавав партнерам, аби ті били з меж штрафної зони. Гадаю, сьогодні він зробив це кілька разів. Йому потрібна краща підтримка. Маємо краще тренуватися. Але у другому таймі ми не використовували жодної тактики: були безсилі, пропустили другий гол і зійшли з рейок".

Довідка. У нинішньому сезоні Артем Довбик обидва матчі Серії А розпочинав у основному складі, проте результативними діями поки не відзначався. Рома у своєму активі має одне очко й наразі посідає 15-те місце в турнірній таблиці.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть 1 вересня на виїзді проти Ювентуса. Стартовий свисток пролунає о 21:45.