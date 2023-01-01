Не в тому місці, не в той час: Дані Алвеса звинуватили в сексуальному насильстві

39-річний бразилець Дані Алвес потрапив у непотрібний скандал. Футболіста звинуватили в сексуальному насильстві у нічному клубі Барселони.

Поліція уже розбирається в ситуації бразильця. Близькі Дані Алвеса заперечують усі обвинувачення.

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Пояснення ситуації

Потерпіла, чий вік не названий, стверджує, що інцидент стався 30 грудня в одному з нічних клубів Барселони. Жінка розповіла, що Дані Алвес засунув їй руку під спідню білизну. Після цього, вона налякана розповіла все своїм друзям, а ті у свою чергу, передали інформацію охоронцям клубу.

Потерпілу разом з друзями перевели у безпечне місце. Охоронці клубу викликали каталонську поліцію, оскільки чинності набрав міський протокол спрямований проти нападів та домагань у нічних клубах. Жінка провела решту вечора у стресі.

Каталонська поліція розпочала розслідування, хоча скарга потерпілої ще не оформлена. Жінка пройшла медобстеження в лікарні Барселони, де поліція взяла у неї свідчення.

Сторона Дані Алвеса заперечує обвинувачення у сторону футболіста. Бразилець таки перебував у нічному клубі Барселони, але футболіст відпочивав там зовсім мало. Також вони запевняють, що Алвес не застав жодних інцидентів.

Кар'єра Дані Алвеса

Якщо цей інцидент підтвердиться не на користь Дані Алвеса, то футболіст через дурість може зіпсувати свою кар'єру.