Зашкавр від UFC: президент чемпіонату заявив про бажання зустрічі з Путіним

Дана Вайт заявив, що хотів би бачити Владіміра Путіна на змаганнях в Росії. Він відзначив, що був би радий цьому.

Президент UFC Дана Вайт видав скандальну заяву про президента Росії Владіміра Путіна. Відповідний коментар він дав на пресконференції після шоу UFC 302, яка відбулась 2 травня.

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Зашквар від президента UFC

Дана Вайт заявив, що був би радий бачити Владіміра Путіна на одному зі своїх шоу в Росії.

Хотів би я, щоб Путін відвідав можливий турнір у Росії? Присутність президентів на наших заходах – це завжди велика честь. Звичайно, якщо ми приїдемо до Росії, то будемо раді бачити президента,

– розповів президент UFC.

Що таке UFC (Абсолютний бійцівський чемпіонат) Це міжнародна спортивна організація, що влаштовує та проводить бої змішаного стилю, а також проводить змагання за світову першість у змішаних бойових мистецтвах.

Варто зазначити, що UFC ніяк не відреагувала на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зокрема вони не створювали ніяких обмежень для російських спортсменів.

Також один з бійців чемпіонату Хамзат Чимаєв раніше назвав Рамзана Кадирова "королем".