У футболіста зупинилося серце під час матчу після жорсткого зіткнення з суперником: відео

Матч з американського футболу між командами Цинциннаті Бенгалс та Баффало Біллс було зупинено після того, як у захисника гостей Дамара Хемліна зупинилося серце. Він перебуває у лікарні у критичному стані.

Цинциннаті Бенгалс та Баффало Біллс зіграли матч регулярного чемпіонату в понеділок, 2 січня. Однак гра була зупинена ще в першій чверті.

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В ігровому епізоді Дамар Хемлін зіткнувся з ресивером Ті Хіггінсом і впав на землю. Після цього Хемлін підвівся та поправив свій шолом на голові. Та одразу ж похитнувся та нерухомо впав на газон.

24-річному Хемліну було надано негайну медичну допомогу та проведено серцево-легеневу реанімацію. Його з поля забрала швидка.

За повідомленням ЗМІ, зараз гравець перебуває у лікарні. Його стан оцінений як критичний.

Після інциденту гру було зупинено. Офіційні особи навіть готові були продовжити матч після того, як Хемліна забрала швидка. Однак гравці обох команд покинули поле та пішли в роздягальню. Тож матч вирішили перенести на невизначений термін.