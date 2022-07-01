Далі без українок: Цуренко прикро поступилася у третьому раунді Вімблдону

Тенісистка Леся Цуренко не змогла подолати третє коло Вімблдону. Вона останньою з українок вибула з одиночної сітки турніру.

Леся Цуренко – Юле Німаєр 4:6, 6:3, 3:6

На старті турніру Цуренко перемогла угорку Анну Бондар, а у другому колі сенсаційно обіграла першу ракетку України, пише 24 канал.

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В наступному матчі Леся зустрілася з представницею Німеччини Юле Німаєр.

Тенісистки зіграли на корті три сети. Цуренко програла першу партію з рахунком 4:6, проте взяла реванш у другій – 6:3. На жаль, вирішальний сет завершився не на користь нашої тенісистки – 3:6.

В 1/8 фіналу німкеня зіграє з переможницею матчу між словенкою Каєю Юван (№62 WTA) та британкою Гезер Вотсон (№121).

Як виступили українки у Лондоні

Цуренко останньою з українок вибула з одиночної сітки Вімблдон-2022. Єдиний раз Цуренко пробивалася далі другого кола на Вімблдоні в 2017 році, тож цього разу українка повторила свій топрезультат турніру.

Раніше з турніром попрощалися Даяна Ястремська (виліт у першому колі), Ангеліна Калініна та Марта Костюк (виліт у другому колі).

Виліт у третьому колі – це повторення найкращого результату Цуренко на Wimbledon. На турнірі 2017 року Леся також припинила боротьбу на цій стадії.