Далі без українок: Калініна після драматичної поразки попрощалась із Ролан Гаррос

Ангеліна Калініна була єдиною серед українських тенісисток, яка пробилась у друге коло Ролан Гаррос. На жаль, Джессіка Пегула вибила з турніру другу ракетку України.

Джессіка Пегула – Ангеліна Калініна 2:1 (6:1, 5:7, 6:4)

Калініна пробилась у друге коло на відмові суперниці. У стартовому матчі на Ролан Гаррос Ангеліна зустрічалась із американкою Хейлі Баптіст (WTA №123). Однак за рахунку 5:2 у першому сеті на користь українки Баптіст достроково знялась з поєдинку, повідомляє 24 канал.

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У наступній зустрічі на Калініну чекав складний екзамен проти тенісистки з топ-15 рейтингу WTA. Поєдинок тривав 2 години 28 хвилин та запам'ятався своїм драматичним сценарієм.

Вже у першому сеті Пегула показала, що недаремно посідає 11-те місце у світовому жіночому рейтингу. Джессіка легко взяла п'ять геймів поспіль та була за крок від "сухої" перемогу над українкою. Але у шостому геймі Калініна на момент прокинулась та не дозволила суперниці оформити розгром – 5:1. На жаль, це був єдиний переможний гейм для Ангеліни у стартовій партії. У підсумку – 6:1.

Феєричний "БУМ" від Калініної

Після невеличкої перерви українці вдалось створили на французькому корті щось дивовижне. Пегула знову повела з рахунком 5:1 за геймами. Але далі на корті була лише Калініна. Ангеліна взяла у суперниці шість геймів поспіль! Шість геймів! Неймовірно! Така гра другої ракетки України дозволила перевести гру у вирішальний третій сет – 5:7.

Слід відзначити, що Калініна взяла три гейми на подачі американки.

Доля путівки у наступний раунд визначалась у третій партії, яка розпочалась із гейму для українки. Однак Ангеліна знову розгубила усе, що тільки могла. Пегула легко відіграла гейм та впевнено відірвалась уперед – 4:1. Лише після чого провалу українка повернулась у гру та зробила камбек до 4:4.

Однак два останні гейм були за тенісисткою із США – 6:4.

Ангеліна Калініна останньою серед українок покидає Ролан Гаррос. Друга ракетка України зупинилась на стадії 1/32 фіналу.

Раніше вже у першому колі французький турнір залишили Даяна Ястремська, Марта Костюк та Леся Цуренко, яка зазнала поразки від першої ракетки світу з Польщі Іги Швьонтек.

За поєдинок Калініна зробила 2 подачі на виліт, 4 подвійні помилки, стільки ж у суперниці. А її показник першої подачі склав 64%.