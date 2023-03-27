Лише виконували наказ: спецдоповідачка ООН виступає за повернення до змагань росіян, які воювали

Участь російських спортсменів у загарбницькій війні проти України не є причиною для того, щоб їх відсторонювали від міжнародних змагань. Таку особливу "думку" висловила спецдоповідачка ООН та експертка в галузі культурних прав та сучасних форм расової дискримінації та ксенофобії Александра Ксантакі.

Розпочалося все з того, що Ксантакі опублікувала твіт, в якому заявила, що вона зустрілася зі 188 спортсменами зі всього світу. І нібито представники "глобального Півдня" виступили за те, щоб російським спортсменам дозволили виступати під нейтральним статусом – без національних кольорів, гімну, прапора та національних ознак.

Варте уваги Олімпіада вже "тонула в крові" через росіян: історичні уроки, які варто нагадати МОК

Вона також заявила про те, що "буде виключено будь-якого спортсмена, проти якого висунуті серйозні та обґрунтовані звинувачення у вчиненні злочинів проти людяності, воєнних злочинів, геноциду та/або пропаганди".

І під цим твітом спецдоповідачка ООН отримала чималий шквал критики. На деякі зауваження вона намагалася відповідати, але від цього її позиція менш "проросійською" не ставала.

Для початку, Ксантакі слушно зауважили, що 188 спортсменів – це явно не та вибірка, яка може говорити від усієї спортивної спільноти. Окрім того, вона так і не вказала, чи були інші думки з цього приводу, озвучивши лише одну. Та й сам "глобальний Південь" – це назва для країн Латинської Америки, Африки та частини Азії, що теж викликає чимало дискусій.

Важливим моментом є те, що саме Ксантакі виступила однією з авторок заяви на сайті ООН, в якому закликали Міжнародний олімпійський комітет "забезпечити недискримінацію будь-якого спортсмена, зважаючи на його національність". Так вони відреагували на відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань через вторгення Росії до України. А вже згодом МОК і сам використав це звернення ООН як аргумент в дискусії, чому варто допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань.

В коментарі під твіт Ксантакі прийшов і український скелетоніст Владислав Гераскевич. І між ними відбулася дискусія. Для початку він їй нагадав, що Олена Ісінбаєва, яка є офіцером російської армії, і далі перебуває у складі Міжнародного олімпійського комітету. А велика кількість російських спортсменів порушили закони України, коли незаконно відвідували окупований Крим. Тож постало питання, що робити з такими російськими спортсменами.

Ксантакі на це все відповіла вже традиційною для неї фразою, яку вона використовувала і до цього в цій дискусії про те, що "усі спортсмени з серйозними та обґрунтованими звинуваченнями будуть виключені".

Правда Гераскевич на цьому не зупинився. І спитав її про те, що "якщо вони (росіяни, – прим. 24 Каналу) охоче і радо йдуть воювати, то чи варто їх відсторонювати?"

"Ні. Їх слід відсторонити, якщо вони скоїли злочини проти людства, воєнні злочини, геноцид або пропаганду війни", – відповіла Ксантак.

Тож Гераскевич уточнив: "Якщо вони перебувають в армії загарбників, перебувають на передовій і беруть участь у бойових діях, чи варто їм все одно дозволяти змагатися? Тож вони не повинні відповідати за цю війну, чи не так?"

Ні. Чоловіки в усьому світі призвані брати участь у війнах. Ми не можемо притягнути до відповідальності всіх людей, які беруть участь у незаконних війнах їхніх держав, які виконують накази. Тих, хто здійснює злочини, ми повинні,

– відповіла Ксантакі.

При цьому Ксантакі думку про допуск російських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях, навіть якщо вони брали участь у війні, висловила згодом в коментарях ще раз.

У коментарях Ксантакі нагадали, що саме такі фрази про "лише виконували наказ" використовували нацисти під час Другої світової війни, коли вбивали цивільне населення та згодом намагалися виправдати себе. Окрім того, їй нагадали, що військовослужбовці мають право не виконувати явно незаконні накази.