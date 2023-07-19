Тенісистка з Угорщини відзначилась мерзенним вчинком та довела суперницю до сліз: ганебне відео

Амарісса Тот вирішила нечесним шляхом вибити з турніру в Будапешті одну з фавориток змагання. Дівчина цинічно не дозволила суддям перевірити спірний м'яч.

В Будапешті стартував Відкритий чемпіонат Угорщини з тенісу серед жінок. На грунтове змагання заявились 32 тенісистки, в тому числі дві українки, пише 24 канал.

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Вже у першому колі на турнірі стався гучний скандал із другою сіяною Чжан Шуай (№45 WTA). Китаянка потрапила на місцеву спортсменку Амаріссу Тот, який йде у шостій сотні рейтингу.

Під час першого сету за рахунку 5:5 Чжан влучила у лінію, але суддя зафіксував аут. Китаянка оскаржила вирок арбітра, тому той пішов з вишки подивитись на слід від м'яча.

Відео удару Чжан Шуай в лінію:

Втім поки суддя йшов, угорська опонентка підійшла до "місця призначення" і ногою стерла слід. Це не дозволило суддям переконатись у своїй помилці.

Некрасивий вчинок Амарісси Тот:

Вчинок Тот побачили глядачі та сама Чжан, через що виникла суперечка між опонентками та суддями. У підсумку китайська тенісистка не стримала сліз та після закінчення гейму оголосила про зняття з поєдинку.

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При цьому вона потиснула руку Амаріссі, а та цинічно здійняла руки догори як символ перемоги. Цікаво, що у другому колі Тот тепер гратиме проти українки Катерини Байндл.

Уродженка Миколаїва стартувала в Будапешті з перемоги над іншою угоркою Наталією Сабанін. А ось друга українка Катерина Володько вже вилетіла від Юлії Путінцевої з Казахстану.