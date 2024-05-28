"Усик був сильнішим": Чжилей проаналізував перемогу українця над Ф'юрі

Чжан Чжилей висловився про перемогу українця Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф'юрі. На думку зіркового китайця, новоспечений абсолютний чемпіон світу виграв цілком заслужено.

37-річний український боксер Олександр Усик назавжди вписав своє ім'я в історію боксу, ставши першим за 25 років абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, а також першим боксером, який об'єднав аж чотири найпрестижніші пояси.

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Чжилей про перемогу Усика над Ф’юрі

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей прокоментував перемогу Олександра Усика над Тайсоном Ф’юрі в поєдинку за абсолют. На його думку, новоспечений абсолютний чемпіон світу виграв цілком заслужено.

Усик заслужив на цю перемогу, він великий воїн. Ф’юрі був у порядку, два ідеальні бійці розділили ринг. Це був фантастичний поєдинок, але я вважаю, що Усик був сильнішим,

– сказав Чжилей.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня Олександр Усик роздільним рішенням суддів переміг британця Тайсона Ф'юрі в поєдинку за всі пояси надважкої ваги. "Циганський король" жадає реваншу, на який українець відповів згодою.