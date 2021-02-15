Чужої біди не буває: Favorit Foundation надав допомогу спеціалізованій дитячій лікарні

У всесвітній день боротьби з дитячим раком фонд Favorit Foundation передав до ОХМАТДИТу медичні препарати.

Онкозахворювання – жах сучасного світу. Щороку десятки мільйонів людей помирають від раку, сотні – прямо чи опосередковано зіштовхуються з ним. На жаль, не оминула ця страшна хвороба і дітей. Згідно з медичною статистикою, щорічно у світі приблизно у 400 тисяч дітей у віці до 20 років діагностується рак, половина з таких випадків – летальні. В Україні на рік фіксується більше 1000 нових випадків онкозахворювань серед дітей.

Починаючи з 2001 року, 15 лютого відзначається Міжнародний день боротьби з дитячим раком, який на сьогодні проводиться у більш ніж 90 країнах світу, в тому числі й в Україні. Одне із головних завдань: привернути увагу суспільства до проблеми й нагадати, що ця дата – не день відчаю, а свято перемоги малюків і дорослих, лікарів, родичів хворих і всіх, хто не байдужий до чужого горя, над недугом – раком.

Страшна хвороба – не вирок, а сучасна медицина має засоби для боротьби з нею. Та, на жаль, зважаючи на економічну ситуацію, багатьом українським родинам не під силу витрати на коштовне лікування та фінансово дорогу підтримуючу терапію. Благодійний фонд Favorit Foundation зробив свій внесок у боротьбу з хворобою, підтримавши спеціалізовану дитячу лікарню ОХМАТДИТ.

За кошти фонду Favorit Foundation були придбані й передані відділенню інтенсивної хімієтерапії лікувального закладу 105 флаконів препарату "Вориконазол", який необхідний для запобігання появи в організмі дитини небезпечних для життя грибкових інфекцій, що можуть виникнути після курсу хімієтерапії у зв’язку зі зниженням імунітету. Така кількість коштовного препарату дозволить на два тижні забезпечити протигрибкове лікування для 14 маленьких пацієнтів лікарні.

Недарма кажуть, що чужої біди не існує. А тим паче, якщо справа стосується дітей та їх здоров’я. Обов’язок та завдання кожної соціально орієнтованої компанії: робити свій внесок у здоров’я та добробут найголовнішого та найціннішого активу держави – дітей. Щасливе та здорове майбутнє українських дітей – пріоритетна ціль для фонду. Запрошуємо до співпраці та допомоги всіх небайдужих, разом можна подолати будь-які перешкоди,

– розповіла куратор проєктів Favorit Foundation Маріанна Ковеня.

Favorit Foundation – благодійний фонд, який був заснований у 2020 році. Діяльність фонду спрямована на реалізацію благодійних і соціальних проєктів, а також розвиток новітніх освітніх технологій та здорової нації.