Капітан збірної України прокоментував суперника в історичному чвертьфіналі ЧС з волейболу

Збірна України з волейболу продовжує переписувати історію. Наші хлопці увійшли у чвертьфінал чемпіонату світу.

Плотницький: Дуже багато топових гравців

На стадії 1/4 фіналу українські волейболісти зіграють проти Словенії, яка є господаркою чемпіонату світу. Капітан збірної України Олег Плотницький в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу поділився очікуваннями від майбутньої гри.

Детальніше Круто вписувати своє ім'я в історію, – інтерв'ю з капітаном України з волейболу Плотницьким

Наш волейболіст відзначив рівень наступного суперника.

"Дуже багато топових гравців, які грають в одних із найкращих чемпіонатів світу – Польща, Італія, Франція. У всіх багато досвіду, вони всі досить давно грають, як збірна. Останні чемпіонати Європи вони грали у фіналі", – сказав капітан "синьо-жовтих".

Плотницький додав, що гра буде відбуватись на полі суперника, але порівняв цю гру з попередньою проти Нідерландів.

До того словенці грають вдома, у них буде шалена підтримка, 11 тисяч вболівальників. Я сподіваюся, що десь хоча б 500 буде за нас. Команда дуже майстерна, технічна, є гравці, які фізично сильні. Не буде набагато складніше, ніж з Нідерландами, але все можливо,

– відповів Плотницький.

Капітан впевнений, що рідні трибуни суперника не будуть чинити якийсь тиск на наших волейболістів, які вже пограли за такої підтримки в інших матчах. Плотницький відзначив козир збірної: "Ми граємо як одна команда, і це дає нам дуже добрий результат".

"Ми бачили, як місцеві фанати вболівають за свою країну, за своїх гравців. Я не думаю, що будуть якісь негативні емоції від цього. Якщо шанувальник вболіває з повагою, то це також додає тобі енергії, можливо деколи прокидається злість, і це грає на користь. Не думаю, що це буде для нас якимось мінусом. Звісно, це буде більшим тиском, ніж коли ми грали проти Нідерландів або групові матчі. Ми вже не один раз грали при подібних обставинах, коли вболівають не за нас", – підсумував волейболіст.

Історичний чвертьфінал для України проти Словенії відбудеться 7 вересня. Початок зустрічі о 22:00 за Києвом.