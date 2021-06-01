ЧС з хокею-2021: США виграли групу, Чехія розгромила Словаччину

У вівторок, 1 червня, в рамках другої пари матчів 11 ігрового дня Словаччина виявилася слабкішою чехів, а італійці поступилися збірній США.

Словаччина – Чехія 3:7

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У Групі А збірна Чехії закинула 7 шайб у ворота Словаччини, вигравши з рахунком 7:3. Ця перемога дозволила чехам пройти далі з третього місця, а словаки фінішували четвертими.

Італія – ​​США 2:4

Збірна США спокійно переграла Італію, оформивши перемогу в своїй групі. Ще в першому періоді американці закинули три шайби, а в підсумку виграли 4:2.

Італія стала єдиною командою на турнірі, яка не набрала жодного очка.