ЧС з хокею-2021: Швеція продовжує боротьбу, Фінляндія вийшла в плей-офф

Збірній Швеції з хокею для збереження реальних шансів вийти в плей-офф потрібно було перемагати Словаччину, і команда впоралася зі своїм завданням.

Швеція – Словаччина 3:1

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Шведи, пропустивши першими, змогли обіграти команду Словаччини.

Обидві збірні перебувають в зоні плей-офф своєї групи, але доля путівок до другого раунду ЧС-2021 вирішиться в останні ігрові дні попереднього етапу.

Фінляндія – Латвія 3:2 ОТ

У другому поєдинку групи В збірна Фінляндії в ролі лідера турнірної таблиці грала зі збірною Латвії. Фінляндія виграла у Латвії в овертаймі і гарантувала собі плей-офф.