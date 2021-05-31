ЧС з хокею-2021: США вийшли у плей-офф, важлива перемога Чехії

У матчах 11 ігрового дня чемпіонату світу з хокею, що проходить в Латвії, збірна США обіграла команду Німеччини, а Чехія у серії булітів переграла Данію.

Чехія – Данія 2:1 Б

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Чехи борються за потрапляння в плей-офф зі шведами. Якщо росіяни обіграю команду Швеції, то у скандинавів не залишиться шансів. Груповий етап завершиться 1 червня.

США – Німеччина 2:0

На 39-й хвилині Джейсон Робертсон, реалізувавши чисельну більшість, вивів американську збірну вперед. Асистентами виступили Райан Донато і Конор Гарланд. На останній хвилині Колін Блеквелл закинув шайбу в порожні ворота. Голкіпер збірної США Келвін Пітерсен оформив шат-аут, відбивши всі 33 кидки.

Таким чином, збірна США забезпечила собі участь в плей-офф чемпіонату світу-2021. Збірна Німеччини зберегла за собою четверту позицію в групі В.