Ювілейна медаль: збірна України здобула "срібло" в артистичному плаванні на ЧС-2024

Збірна України завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту. У фіналі акробатичної програми українські русалки здобули срібну нагороду.

У п'ятницю, 2 лютого, у катарській Досі стартував чемпіонат світу з водних видів спорту. Першу нагороду на турнірі для України здобули наші синхроністки.

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Перша медаль України на ЧС-2024

У фіналі акробатичної програми українки набрали 243,3167 бали та здобули срібну медаль у цьому виді змагань. Збірну України представляли вісім артистичних плавчинь: Марина та Владислава Алексіїви, Марта Фєдіна, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко.

Ця медаль стала 25-ю у доробку наших синхроністок за всю історію виступів на чемпіонатах світу. Феноменальний успіх наших дівчат.

Переможцем змагань стала збірна Китаю, яка набрала 244,1767 бала. Медальний п'єдестал замкнули спортсменки зі США.

Результат виступів акробатичних груп (фінал)

1. Китай – 244.1767 бала

2. Україна – 243.3167

– 243.3167 3. США – 242.2300

Зазначимо, що це перша медаль збірної України на чемпіонаті світу-2024 з водних видів спорту. Наступні змагання з артистичного плавання відбудуться у понеділок, 5 лютого. Збірна України візьме участь у виступі технічних дуетів.